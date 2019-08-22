Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Саратове

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Два человека погибли и ещё один получил серьёзные ожоги в результате возгорания кровли в двухэтажном жилом доме в Саратове.
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Саратове
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Саратовской области.

«Пожар произошёл в частично расселённом двухэтажном деревянном доме по адресу Вольская улица, 8​​​. Там горела кровля по всей площади, около 600 кв. м. Погибли женщина и мужчина, ещё одна женщина в тяжёлом состоянии с ожогами госпитализирована», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, к настоящему моменту пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Утром 22 августа на теплоходе в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого один человек погиб.

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