Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Саратове
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Саратовской области.
«Пожар произошёл в частично расселённом двухэтажном деревянном доме по адресу Вольская улица, 8. Там горела кровля по всей площади, около 600 кв. м. Погибли женщина и мужчина, ещё одна женщина в тяжёлом состоянии с ожогами госпитализирована», — заявили в ведомстве.
По информации МЧС, к настоящему моменту пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Утром 22 августа на теплоходе в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого один человек погиб.