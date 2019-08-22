Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

Один человек погиб при пожаре на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге, более 300 были эвакуированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Пожар произошёл на теплоходе «Пётр Чайковский» на Соляном причале Октябрьской набережной в Петербурге. По предварительным данным, погиб механик теплохода», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, в результате пожара были эвакуированы 240 пассажиров и 80 членов экипажа. Площадь пожара составила 13 кв. м. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на теплоходе в Нижегородской области на площади 600 кв. м.