Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

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Один человек погиб при пожаре на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге, более 300 были эвакуированы.
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
  • © МЧС России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Пожар произошёл на теплоходе «Пётр Чайковский» на Соляном причале Октябрьской набережной в Петербурге. По предварительным данным, погиб механик теплохода», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, в результате пожара были эвакуированы 240 пассажиров и 80 членов экипажа. Площадь пожара составила 13 кв. м. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на теплоходе в Нижегородской области на площади 600 кв. м.

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