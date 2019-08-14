Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
- РИА Новости
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС.
Площадь возгорания составила 600 кв.м.
В ликвидации пожара участвовали 70 единиц техники и более 280 сотрудников экстренных служб.
Ранее сообщалось, что во время пожара в петербургском деловом центре произошло частичное обрушение кровли.
В апреле URA.RU передавало, что на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации произошёл пожар.