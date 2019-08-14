При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

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В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
  • РИА Новости

«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС.

Уточняется, что бизнес-центр расположен на Малом проспекте на Васильевском острове.

Площадь пожара, по последним данным, составляет 600 кв. м. Из здания эвакуировали 550 человек.

Ранее в Санкт-Петербурге локализовали пожар на территории торгового павильона.

Также URA.RU передавало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.

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