При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
- РИА Новости
«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС.
Уточняется, что бизнес-центр расположен на Малом проспекте на Васильевском острове.
Площадь пожара, по последним данным, составляет 600 кв. м. Из здания эвакуировали 550 человек.
Ранее в Санкт-Петербурге локализовали пожар на территории торгового павильона.
Также URA.RU передавало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.