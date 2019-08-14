При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

РИА Новости

«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС. Уточняется, что бизнес-центр расположен на Малом проспекте на Васильевском острове. Площадь пожара, по последним данным, составляет 600 кв. м. Из здания эвакуировали 550 человек. Ранее в Санкт-Петербурге локализовали пожар на территории торгового павильона. Также URA.RU передавало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.