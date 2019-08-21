Депутат Госдумы уточнил своё предложение ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с «Вечерней Москвой» уточнил своё предложение ввести «первосентябрьский капитал».

Как отметил парламентарий, деньги должны получать все семьи школьников, независимо от региона и возраста учащихся.

«Градация какая: 25% от среднемесячной зарплаты по региону на подготовку ребёнка в школу тратят родители, остальную сумму даёт государство. Сегодня вместо празднования Дня знаний родители плачут, что им приходится брать кредиты, в том числе и в микрофинансовые организации обращаться», — заявил он.

Ранее Чернышов предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу.

Член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал инициативу.