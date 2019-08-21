В Нижегородской области могут выделить 6 млрд рублей на капремонт медицинских учреждений

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В Нижегородской области могут выделить около 6 млрд рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Нижегородской области могут выделить 6 млрд рублей на капремонт медицинских учреждений
  • © РИА Новости

По информации губернатора Глеба Никитина, в области провели анализ состояния всех больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сложившийся за долгие годы дефицит ремонта планируем закрыть либо в эту трёхлетку, либо за период действия национальных проектов», — сказал он.

Как отметил Никитин, это будет системная работа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.

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