В Нижегородской области могут выделить 6 млрд рублей на капремонт медицинских учреждений
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По информации губернатора Глеба Никитина, в области провели анализ состояния всех больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.
«Сложившийся за долгие годы дефицит ремонта планируем закрыть либо в эту трёхлетку, либо за период действия национальных проектов», — сказал он.
Как отметил Никитин, это будет системная работа.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.