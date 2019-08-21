В Вологодской области вертолёт упал в реку

В Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В районе населённого пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолёт задел ЛЭП и упал в реку Суду», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в результате происшествия погиб пилот. Его тело было найдено рядом с местом крушения.

13 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку на Камчатке. В результате ЧП пострадали пять человек.