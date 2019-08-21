В Вологодской области вертолёт упал в реку

Короткая ссылка
В Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку.
В Вологодской области вертолёт упал в реку
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В районе населённого пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолёт задел ЛЭП и упал в реку Суду», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в результате происшествия погиб пилот. Его тело было найдено рядом с местом крушения.

13 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку на Камчатке. В результате ЧП пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить