СК назвал три версии жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке

Следователи в связи с жёсткой посадкой вертолёта Ми-8 на Камчатке, в результате которой пострадали пять человек, рассматривают три версии ЧП. Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

РИА Новости

По данным СК, туристы, находившиеся в вертолёте, направлялись в район вулкана. В результате ЧП у вертолёта оказалась разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. «Следствием проверяются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолёта», — заявили в пресс-службе. СК планирует медэкспертизы и опросы находившихся на борту лиц. Также изъяты образцы топлива вертолёта и техническая документация. 13 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку. В результате ЧП пострадали пять человек.