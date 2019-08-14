СК назвал три версии жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке

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Следователи в связи с жёсткой посадкой вертолёта Ми-8 на Камчатке, в результате которой пострадали пять человек, рассматривают три версии ЧП. Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
СК назвал три версии жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке
  • РИА Новости

По данным СК, туристы, находившиеся в вертолёте, направлялись в район вулкана.

В результате ЧП у вертолёта оказалась разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. 

«Следствием проверяются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолёта», — заявили в пресс-службе.

СК планирует медэкспертизы и опросы находившихся на борту лиц. Также изъяты образцы топлива вертолёта и техническая документация.

13 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку. В результате ЧП пострадали пять человек.

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