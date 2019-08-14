СК назвал три версии жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке
- РИА Новости
По данным СК, туристы, находившиеся в вертолёте, направлялись в район вулкана.
В результате ЧП у вертолёта оказалась разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта.
«Следствием проверяются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолёта», — заявили в пресс-службе.
СК планирует медэкспертизы и опросы находившихся на борту лиц. Также изъяты образцы топлива вертолёта и техническая документация.
13 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку. В результате ЧП пострадали пять человек.