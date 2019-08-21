Эксперт прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал»

Член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».

«В любом случае это должно касаться многодетных семей, но понятно, что не всем многодетным, потому что среди них есть обеспеченные семьи», — заявил он.

В целом Сенкевич назвал это хорошей идеей. Как считает эксперт, в идеале можно было бы оказывать такую помощь всем, поскольку в среднем собрать ребёнка в школу — это треть бюджета семьи, а если два-три ребёнка, то ещё больше.

В свою очередь, член комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» отметил, что во многих регионах такая форма поддержки используется, но она адресная.

«Сам факт оказания такой помощи, безусловно, должен быть, другое дело, его надо расширять и индивидуализировать, разным детям по-разному давать и в разных возрастных категориях», — сказал депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.