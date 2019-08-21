Путин направил приветствие гостям и участникам ВЭФ-2019

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Восточного экономического форума, который будет проходить с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

«Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей — наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба», — заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что ВЭФ-2019 пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым, перспективным проектам, которые будут содействовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Как отметил Путин, на площадках форума представители федеральных и муниципальных органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества смогут наметить подходы и пути реализации Национальной программы развития Дальнего Востока.

Ранее VostokMedia.com рассказало о культурной программе ВЭФ-2019.