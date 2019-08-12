Стала известна культурная программа ВЭФ-2019

Стала известна культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает VostokMedia.com со ссылкой на сайт форума.

В частности, с 4 по 6 сентября, в Приморской государственной картинной галерее будет представлена не только постоянная экспозиция, но и выставка античных ювелирных украшений «Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа».

Кроме того, состоится выставка одного шедевра — картины «Опять двойка» Фёдора Решетникова.

Также в Россию впервые привезут полотно итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания галереи Уффици во Флоренции. С 3 по 5 сентября её выставят на площадке ВЭФ для гостей, а 8 сентября все желающие смогут увидеть работу в картинной галерее.

В Приморской краевой филармонии состоится концерт для участников форума. Там пройдёт шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».

Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока» будет организован на набережной Спортивной гавани.

Основное событие культурной программы — выставка «Улица Дальнего Востока», в рамках которой на острове Русский заработает площадка «Кино под открытым небом».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.