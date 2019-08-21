В Госдуме оценили обстановку на западных границах России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT состояние военно-политической обстановки на западных границах России.

«Ситуация заключается в том, что, конечно, наши средства наблюдения давным-давно фиксируют на протяжении последних нескольких лет активизацию сил НАТО: и самолёты-разведчики, и корабли подходят на опасную близость к нейтральным водам, проводятся постоянные учения — пытаются каким-то образом всегда нашу страну держать в напряжении», — отметил Шерин.

По словам депутата, заявление главы Минобороны России Сергей Шойгу о напряжённой обстановке на западных границах страны сделано для того, чтобы американские партнёры, члены НАТО услышали позицию России.

«(Услышали. — RT), что мы знаем об их намерениях, что мы видим то, что они делают и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности. Они (американцы. — RT) пытаются за счёт своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже», — заключил парламентарий.

Ранее Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.

Он подчеркнул, что для нейтрализации возникающих угроз Россия реализует комплекс мер.