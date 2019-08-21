В Госдуме оценили обстановку на западных границах России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT состояние военно-политической обстановки на западных границах России.
В Госдуме оценили обстановку на западных границах России
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Ситуация заключается в том, что, конечно, наши средства наблюдения давным-давно фиксируют на протяжении последних нескольких лет активизацию сил НАТО: и самолёты-разведчики, и корабли подходят на опасную близость к нейтральным водам, проводятся постоянные учения — пытаются каким-то образом всегда нашу страну держать в напряжении», — отметил Шерин.

По словам депутата, заявление главы Минобороны России Сергей Шойгу о напряжённой обстановке на западных границах страны сделано для того, чтобы американские партнёры, члены НАТО услышали позицию России.

«(Услышали. — RT), что мы знаем об их намерениях, что мы видим то, что они делают и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности. Они (американцы. — RT) пытаются за счёт своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже», — заключил парламентарий.

Ранее Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.

Он подчеркнул, что для нейтрализации возникающих угроз Россия реализует комплекс мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить