СМИ: В России предложили убирать с прилавков продукцию с нарушением маркировки

Роскачество предложило убирать с прилавков магазинов продукцию с нарушением маркировки, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в Роспотребнадзор.

Из документа следует, что оборот товаров нужно останавливать во всех случаях, когда их реальный состав не соответствует заявленному. Это и продукты питания, и товары лёгкой промышленности, и другая продукция.

Как считают в Роскачестве, изменения следует внести в закон «О техническом регулировании» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Организация подтвердила актуальность инициативы, но отказалась предоставить дополнительные комментарии.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.