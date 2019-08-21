СМИ: В России предложили убирать с прилавков продукцию с нарушением маркировки
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- РИА Новости
Из документа следует, что оборот товаров нужно останавливать во всех случаях, когда их реальный состав не соответствует заявленному. Это и продукты питания, и товары лёгкой промышленности, и другая продукция.
Как считают в Роскачестве, изменения следует внести в закон «О техническом регулировании» и в Кодекс об административных правонарушениях.
Организация подтвердила актуальность инициативы, но отказалась предоставить дополнительные комментарии.
Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.