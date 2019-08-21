СМИ: В России предложили убирать с прилавков продукцию с нарушением маркировки

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Роскачество предложило убирать с прилавков магазинов продукцию с нарушением маркировки, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в Роспотребнадзор.
СМИ: В России предложили убирать с прилавков продукцию с нарушением маркировки
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Из документа следует, что оборот товаров нужно останавливать во всех случаях, когда их реальный состав не соответствует заявленному. Это и продукты питания, и товары лёгкой промышленности, и другая продукция.

Как считают в Роскачестве, изменения следует внести в закон «О техническом регулировании» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Организация подтвердила актуальность инициативы, но отказалась предоставить дополнительные комментарии.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.

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