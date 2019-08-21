RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

Старший бортпроводник аварийного лайнера Дмитрий Ивлицкий произнёс по громкоговорителю: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» во время эвакуации, помогая пассажирам выйти к дороге.

Утром 15 августа самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

На борту самолёта находились 226 пассажиров.

Президент Владимир Путин присвоил лётчикам А321 звания Героев России.

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