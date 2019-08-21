В МЧС рассказали о готовности московских школ к новому учебному году

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов заявил, что все московские образовательные учреждения проверены сотрудниками ведомства перед новым учебным годом и признаны готовыми.

«Все образовательные объекты приняты надзорными органами ГУ МЧС и готовы к новому учебному году», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в общей сложности были проверены 5,084 тыс. образовательных объектов.

«Среди них 1,7 тыс. общеобразовательных школ, 2,3 тыс. объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, 253 объекта дополнительного образования, 138 иных образовательных объектов», — перечислил Желтов.

Ранее СМИ сообщали, что средняя стоимость школьного набора в июле 2019 года составила 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

20 августа телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Ольгу Забралову сообщал, что специальные комиссии проконтролируют качество питания в школах Московской области.