В МЧС рассказали о готовности московских школ к новому учебному году

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Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов заявил, что все московские образовательные учреждения проверены сотрудниками ведомства перед новым учебным годом и признаны готовыми.
В МЧС рассказали о готовности московских школ к новому учебному году
  • РИА Новости

«Все образовательные объекты приняты надзорными органами ГУ МЧС и готовы к новому учебному году», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в общей сложности были проверены 5,084 тыс. образовательных объектов.

«Среди них 1,7 тыс. общеобразовательных школ, 2,3 тыс. объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, 253 объекта дополнительного образования, 138 иных образовательных объектов», — перечислил Желтов.

Ранее СМИ сообщали, что средняя стоимость школьного набора в июле 2019 года составила 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. 

20 августа телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Ольгу Забралову сообщал, что специальные комиссии проконтролируют качество питания в школах Московской области.

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