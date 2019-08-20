В Омской области завели дело по факту гибели ребёнка в Иртыше
- РИА Новости
Статья — «Причинение смерти по неосторожности».
По имеющимся данным, утром 19 августа мальчик вышел из дома в одном из садовых товариществ в Омском районе и не вернулся. В последний раз его видели играющим на берегу реки.
Родственники обратились в полицию. Вечером тело ребёнка нашли на расстоянии около 500 метров ниже по течению.
Расследование продолжается.
Также стало известно, что в Пятигорске проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка в реке Подкумок. Об этом информирует Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
В понедельник днём мальчик с братом и матерью находились на берегу. Ребёнок упал в воду, и его понесло течение. Когда пострадавшего вытащили, он уже не подавал признаков жизни.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В июле сообщалось, что на Урале подросток утонул во время экскурсии.