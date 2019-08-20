Две радионуклидные станции в России возобновили работу

Две радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных. Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) в России возобновили работу и в настоящий момент передают данные временному техническому секретариату», — написал он в Twitter.

Зербо обратил внимание на отличное сотрудничество и поддержку со стороны операторов на российской станции.

Ранее в ОДВЗЯИ заявляли, что 10 августа станции в Дубне и Кирове перестали работать из-за перебоев со связью.

Также сообщалось, что сигнал не поступает от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесове.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

Он назвал абсурдными разговоры о некоем «радиоактивном облаке» после аварии в Архангельской области и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин получает всю информацию об инциденте.

Накануне глава государства заявил, что повышения радиационного фона после ЧП нет.

8 августа на военном полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв с возгоранием. В результате погибли пять сотрудников «Росатома».