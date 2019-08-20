Две радионуклидные станции в России возобновили работу
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) в России возобновили работу и в настоящий момент передают данные временному техническому секретариату», — написал он в Twitter.
Зербо обратил внимание на отличное сотрудничество и поддержку со стороны операторов на российской станции.
Ранее в ОДВЗЯИ заявляли, что 10 августа станции в Дубне и Кирове перестали работать из-за перебоев со связью.
Также сообщалось, что сигнал не поступает от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесове.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.
Он назвал абсурдными разговоры о некоем «радиоактивном облаке» после аварии в Архангельской области и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин получает всю информацию об инциденте.
Накануне глава государства заявил, что повышения радиационного фона после ЧП нет.
8 августа на военном полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв с возгоранием. В результате погибли пять сотрудников «Росатома».