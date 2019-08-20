В Тульской области задержали сбившего трёх инвалидов водителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тульской области водителя, который сбил трёх инвалидов-колясочников, оказавшихся паралимпийцами.

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«Сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трёх лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине, и скрывшийся с места ДТП. Все трое колясочников — члены паралимпийской сборной России. Они получили различные травмы и обращались за медицинской помощью», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подозреваемым в совершении ДТП оказался 39-летний местный житель. Найти его удалось по потерянному им автомобильному номерному знаку, который был обнаружен на месте происшествия. Уточняется, что задержанный ранее был лишён водительского удостоверения.

До этого стало известно, что в Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.