Экс-главу Серпуховского района переведут из тюремной в городскую больницу

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Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна переведут из СИЗО в городскую больницу.
Экс-главу Серпуховского района переведут из тюремной в городскую больницу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления ФСИН по Москве.

«На основании рекомендаций врачей-специалистов с учётом тяжести его состояния принято решение о госпитализации обвиняемого в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования и лечения», — сообщили в ведомстве.

Ранее жена Шестуна Юлия сообщала, что её мужа перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии на фоне голодовки.

19 июля Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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