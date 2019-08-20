Экс-главу Серпуховского района переведут из тюремной в городскую больницу
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- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления ФСИН по Москве.
«На основании рекомендаций врачей-специалистов с учётом тяжести его состояния принято решение о госпитализации обвиняемого в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования и лечения», — сообщили в ведомстве.
Ранее жена Шестуна Юлия сообщала, что её мужа перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии на фоне голодовки.
19 июля Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.