Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию из-за голодовки

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Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии на фоне голодовки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на жену Шестуна Юлию.
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию из-за голодовки
  • РИА Новости

«Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой», — сообщила Шестун.

Она заявила, что, согласно данным правозащитников, Александра Шестуна перевели в реанимацию СИЗО «Матросская Тишина».

Юлия Шестун также рассказала, что срок третьей голодовки её мужа «приближается к отметке в 70 дней, плюс он ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается как тяжёлое».

19 июля Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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