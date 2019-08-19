Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии на фоне голодовки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на жену Шестуна Юлию.

«Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой», — сообщила Шестун.

Она заявила, что, согласно данным правозащитников, Александра Шестуна перевели в реанимацию СИЗО «Матросская Тишина».

Юлия Шестун также рассказала, что срок третьей голодовки её мужа «приближается к отметке в 70 дней, плюс он ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается как тяжёлое».

19 июля Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.