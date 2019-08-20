Эксперт оценил инициативу с мобильными телефонами в школах

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Лидер общественной организации «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом сообщает Nation News.
Эксперт оценил инициативу с мобильными телефонами в школах
  • © pixabay.com

«Вводить такие ограничения нужно на уровне конкретных школ, а не закона. А полностью запрещать телефоны бессмысленно. Иногда нужно срочно выйти на связь с ребёнком, мало ли что может случиться», — заявил он.

По его словам, у ребёнка должен быть телефон на случай, если тот заблудится и потеряется.

Кроме того, считает Цветков, наличие мобильных телефонов позволяет детям в том числе снимать неприятные ситуации, когда учителя оскорбляют или бьют учеников.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU прокомментировал рекомендации Минпросвещения.

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