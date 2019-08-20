Роспотребнадзор назвал допустимое количество уроков для первоклассников

В Роспотребнадзоре рассказали, что количество уроков для первоклассников не должно превышать четыре урока в день.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что образовательная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для 1 класса до 37 академических часов для 10—11 классов), без учёта времени на выполнение домашнего задания.

«Объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня: для обучающихся первых классов — не должен превышать четырёх уроков; для обучающихся 2—4 классов — не более пяти уроков», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что учащиеся 1—2 классов могут непрерывно пользоваться компьютером на уроках не более 20 минут, учащиеся 3—4 классов — не более 25 минут.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с RT рассказал, как родителям морально подготовить ребёнка к школьной жизни.