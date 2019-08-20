Санаторий на Урале проверят из-за сообщений о заболевании кишечной инфекцией
- РИА Новости
«В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно данным ведомства, в настоящее время в санатории находятся 490 детей, лагерь работает в обычном режиме.
В администрации учреждения сообщили прокуратуре, что фактов отравления отдыхающих не имеется.
В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что поступило два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.
«Пока что было два (сообщения об инфекции). Никто госпитализирован не был. На месте медики оказывают помощь», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Татарстане Следственный комитет возбудил дело после того, как в Иннополисе четыре ребёнка были госпитализированы из детского лагеря с острой кишечной инфекцией.
Также, как сообщал портал «Юга.ру», в Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей».