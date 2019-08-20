Санаторий на Урале проверят из-за сообщений о заболевании кишечной инфекцией

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Прокуратура Свердловской области организовала проверку санатория «Талый ключ» в посёлке Сосновый Бор после сообщений о заболевании детей кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве.
Санаторий на Урале проверят из-за сообщений о заболевании кишечной инфекцией
  • РИА Новости

«В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным ведомства, в настоящее время в санатории находятся 490 детей, лагерь работает в обычном режиме.

В администрации учреждения сообщили прокуратуре, что фактов отравления отдыхающих не имеется.

В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что поступило два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.

«Пока что было два (сообщения об инфекции). Никто госпитализирован не был. На месте медики оказывают помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Татарстане Следственный комитет возбудил дело после того, как в Иннополисе четыре ребёнка были госпитализированы из детского лагеря с острой кишечной инфекцией.

Также, как сообщал портал «Юга.ру», в Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей».

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