В Татарстане возбудили дело после отравления четырёх детей в лагере

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В Татарстане Следственный комитет возбудил дело после того, как в Иннополисе четыре ребёнка были госпитализированы из детского лагеря с острой кишечной инфекцией.
В Татарстане возбудили дело после отравления четырёх детей в лагере
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«18 августа 2019 года из детского лагеря в городе Иннополисе Верхнеуслонского района в республиканскую клиническую больницу госпитализированы пятеро молодых людей 2002—2003 г. р. Четверым поставлен диагноз «острая кишечная инфекция», пятому — «хронический холецистит», — сообщили в СК.

Возбуждено дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением четырёх детей.

Также, как сообщал портал «Юга.ру», в Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей».

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