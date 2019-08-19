В Татарстане возбудили дело после отравления четырёх детей в лагере

В Татарстане Следственный комитет возбудил дело после того, как в Иннополисе четыре ребёнка были госпитализированы из детского лагеря с острой кишечной инфекцией.

«18 августа 2019 года из детского лагеря в городе Иннополисе Верхнеуслонского района в республиканскую клиническую больницу госпитализированы пятеро молодых людей 2002—2003 г. р. Четверым поставлен диагноз «острая кишечная инфекция», пятому — «хронический холецистит», — сообщили в СК.

Возбуждено дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением четырёх детей.

Также, как сообщал портал «Юга.ру», в Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей».