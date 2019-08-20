В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
- РИА Новости
Отмечается, что авария произошла в 08:20 мск на 28-м км Горьковского шоссе.
Грузовик Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси Mercedes, который следовал в попутном направлении.
Затем маршрутка протаранила ещё четыре машины.
В ДТП, по предварительным данным, травмы получили два человека.
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