В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что авария произошла в 08:20 мск на 28-м км Горьковского шоссе.

Грузовик Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси Mercedes, который следовал в попутном направлении.

Затем маршрутка протаранила ещё четыре машины.

В ДТП, по предварительным данным, травмы получили два человека.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.

Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor также прокомментировал сообщение о том, что Госавтоинспекция создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения.