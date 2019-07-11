Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что с начала 2019 года в столице из-за превышения установленного на городских дорогах скоростного лимита произошло 173 ДТП, жертвами которых стали 19 человек.

По словам заммэра, превышение скорости — самое частое нарушение ПДД.

«Это большая проблема, которая существует, в том числе из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые «плюс 20 км/ч», — заявил Ликсутов, напомнив о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Госавтоинспекция создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения.