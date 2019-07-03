В Госдуме прокомментировали возможный пересмотр ПДД

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Госавтоинспекция создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения.

«Это абсолютно актуально — переработка наших правил дорожного движения, которые сейчас не полностью отвечают требованиям и нынешним реалиям», — сказал он.

По его словам, ПДД должны иметь более чёткие формулировки, не допускающие разночтения, различных толкований.

Как отметил депутат, точные определения нужны во избежание неправильного правоприменения.

Приоритетные направления по развитию дорог и безопасности движения были названы в конце июня на заседании Госсовета, которое провёл Владимир Путин. В частности, глава государства призвал регионы улучшить качество дорог и усилить борьбу с нелегальными перевозками.

Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.