Акимов рассказал о разработке сервиса по обжалованию штрафов за нарушение ПДД

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Вице-премьер России Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о разработке в стране цифрового сервиса, дающего возможность автолюбителям обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение ПДД.
Акимов рассказал о разработке сервиса по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
  • РИА Новости

«(Планируем. — RT) один из цифровых сервисов. Как цифровой штраф взимается — точно так же в цифровом виде можно будет оспорить взимание этого штрафа», — цитирует его ТАСС.

При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время специалисты работают над разработкой проекта. 

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что столичные водители после обновления приложения для смартфонов «Парковки Москвы» получат возможность исправить ошибки, которые были допущены ими при оплате парковочной сессии.

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