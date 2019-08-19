В Госдуме оценили идею об ограничении использования смартфонов в школах

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
В Госдуме оценили идею об ограничении использования смартфонов в школах
  • РИА Новости

«Во-первых, это физическое воздействие электромагнитных полей от мобильных телефонов. Во-вторых, смартфоны ведут к психическим расстройствам и нарушению умственной работоспособности», — заявил он.

По его словам, рекомендации совершенно правильные, но они касаются лишь пребывания в школе, а есть ещё пребывание дома, и тему необходимо продолжать.

Как считает Онищенко, для сохранения думающего поколения нужно запретить использование гаджетов до семи-восьми лет.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU прокомментировал рекомендации Минпросвещения.

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