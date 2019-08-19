В Госдуме оценили идею об ограничении использования смартфонов в школах
- РИА Новости
«Во-первых, это физическое воздействие электромагнитных полей от мобильных телефонов. Во-вторых, смартфоны ведут к психическим расстройствам и нарушению умственной работоспособности», — заявил он.
По его словам, рекомендации совершенно правильные, но они касаются лишь пребывания в школе, а есть ещё пребывание дома, и тему необходимо продолжать.
Как считает Онищенко, для сохранения думающего поколения нужно запретить использование гаджетов до семи-восьми лет.
Ранее заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU прокомментировал рекомендации Минпросвещения.