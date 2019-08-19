В Союзе профсоюзов России готовят пакет документов, регламентирующих почасовую оплату труда

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Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с НСН сообщил, что в настоящее время готовится пакет документов, регламентирующих почасовую оплату труда.
В Союзе профсоюзов России готовят пакет документов, регламентирующих почасовую оплату труда
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«Что касается почасовой оплаты, то этот вопрос — спорный. Моя позиция такова, что действительно надо уходить от минимального размера оплаты труда. Наверное, было бы правильно переходить на минимальную именно почасовую оплату труда», — заявил он.

Ранее независимый экономист Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.

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