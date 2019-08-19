Во Всероссийском фонде образования оценили идею с мобильными телефонами в школах

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Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Во Всероссийском фонде образования оценили идею с мобильными телефонами в школах
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«Необходимо не просто ограничить, а надо запретить использование мобильных телефонов для всех школьников. Во всех европейских странах уже давно введена эта мера», — заявил он.

По его словам, телефоны отвлекают детей от занятий. Кроме того, это средство подсказки во время урока и дополнительное воздействие на психику, отметил Комков.

В свою очередь, общественный советник министра просвещения России, победитель конкурса «Учитель года России — 2018» Алихан Динаев в беседе с Inforeactor сказал, что, с одной стороны, ему хочется, чтобы дети пользовались на занятиях телефонами, мобильными приложениями, обучающими играми, познавательными ресурсами.

«Однако, с другой стороны, минусов у телефонов больше, поскольку дети будут отвлекаться, что займёт время у учителей на замечания», — добавил он.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что методические рекомендации, которые подготовили Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, позволят поэтапно решить вопрос использования смартфонов в российских школах.

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