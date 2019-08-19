Эксперт прокомментировал вступление в силу новых правил ввоза фруктов и овощей в России

Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что с 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

«Это скажется на приграничных районах, где местное население возит товар в личных целях из соседних стран. Для них установлены ограничения, я так понимаю, в целях недопущения злоупотребления правилами ввоза товара для личного пользования в коммерческих целях», — заявил он.

По его словам, это делается для того, чтобы лица, которые извлекают из этого прибыль, не злоупотребляли правилами в отношении данных товаров.

Со своей стороны, член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылёв в беседе с URA.RU отметил, что 5 кг — это и так много.

«Теперь будут меньше 5 кг провозить. Ничего страшного», — считает он.

По словам Бобылёва, изменения затронут в основном туристов из Юго-Восточной Азии, которые, как правило, везут фрукты из Таиланда.

Ранее сообщалось, что для ввоза фруктов или овощей весом более 5 кг необходимо иметь специальные фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника.