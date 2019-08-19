Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для ввоза фруктов или овощей весом более 5 кг необходимо иметь специальные фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника.

Уточняется, что данные правила будут распространяться и на букеты цветов. Теперь без оформления документов разрешается ввоз не более трёх букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 цветков.

В документе отмечается, что новые правила будут распространяться на все виды транспорта, включая водный и автомобильный.

Ранее в Госдуме прокомментировали изменения в правилах провоза багажа.

Подробнее — в материале RT.

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