Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, для ввоза фруктов или овощей весом более 5 кг необходимо иметь специальные фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника.
Уточняется, что данные правила будут распространяться и на букеты цветов. Теперь без оформления документов разрешается ввоз не более трёх букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 цветков.
В документе отмечается, что новые правила будут распространяться на все виды транспорта, включая водный и автомобильный.
Ранее в Госдуме прокомментировали изменения в правилах провоза багажа.
Подробнее — в материале RT.