В Госдуме прокомментировали изменения в правилах провоза багажа
- РИА Новости
Как отметил депутат, ограничения накладывать нужно, тем более на сопредельных территориях, поскольку «возить овощи килограммами из экваториальной части планеты нет смысла».
По его словам, главный критерий — соответствующее подтверждение безопасности продукции.
«Одна веточка, один апельсин, один мандарин, один банан, но никак не пять килограммов. Это не фитосанитарный надзор, это уже экономика», — добавил Онищенко.
Ранее в Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа.