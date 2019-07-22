В Госдуме прокомментировали изменения в правилах провоза багажа

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал информацию об изменениях в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.

Как отметил депутат, ограничения накладывать нужно, тем более на сопредельных территориях, поскольку «возить овощи килограммами из экваториальной части планеты нет смысла».

По его словам, главный критерий — соответствующее подтверждение безопасности продукции.

«Одна веточка, один апельсин, один мандарин, один банан, но никак не пять килограммов. Это не фитосанитарный надзор, это уже экономика», — добавил Онищенко.

Ранее в Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа.