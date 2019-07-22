В Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа
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В ведомстве уточнили, что данные нормы провоза растительной продукции в багаже уже действовали в России в соответствии с нормами Евразийского экономического союза, но не были внесены в российское законодательство.
«Постановление правительства подразумевает гармонизацию национального законодательства с законодательством Евразийского экономического союза», — отметил представитель Россельхознадзора.
С 19 августа в России вступят в силу изменения в правилах провоза в багаже определённой продукции, в частности фруктов, овощей и цветов.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя в беседе с RT данную информацию, отметил, что в существующих правилах были конкретизированы только количественные показатели норм провоза определённой продукции.