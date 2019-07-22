Эксперт оценил изменение правил провоза в багаже фруктов и цветов

Короткая ссылка
Анна Лушникова, Полина Полетаева
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал RT изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу определённой продукции, в частности, фруктов, овощей и цветов.
Эксперт оценил изменение правил провоза в багаже фруктов и цветов
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Правила существовали и до этого, просто определённые моменты не были конкретизированы так, как в нынешней проработке. Были не настолько количественно конкретизированные показатели. То есть существовал чёткий количественный показатель, что можно, а что нельзя. А всё остальное уже на усмотрение контрольных органов», — сказал он.

Осауленко отметил, что на данный момент с учётом санитарной обстановки в мире и многих других показателей эти формулировки становятся более конкретными в количественном выражении.

«Цветов — три букета по 15, фруктов — не более 5 кг и т. д. Я думаю, что вот эти чёткие показатели пойдут на пользу самому туристу. То есть, когда он проходит через различные виды контроля на границе, уже действует чёткий количественный показатель, и никто ничего не сможет предъявить», — заключил эксперт.

В России с 19 августа начнут действовать изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу определённой продукции, в частности фруктов, овощей и цветов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить