Эксперт оценил изменение правил провоза в багаже фруктов и цветов

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал RT изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу определённой продукции, в частности, фруктов, овощей и цветов.

«Правила существовали и до этого, просто определённые моменты не были конкретизированы так, как в нынешней проработке. Были не настолько количественно конкретизированные показатели. То есть существовал чёткий количественный показатель, что можно, а что нельзя. А всё остальное уже на усмотрение контрольных органов», — сказал он.

Осауленко отметил, что на данный момент с учётом санитарной обстановки в мире и многих других показателей эти формулировки становятся более конкретными в количественном выражении.

«Цветов — три букета по 15, фруктов — не более 5 кг и т. д. Я думаю, что вот эти чёткие показатели пойдут на пользу самому туристу. То есть, когда он проходит через различные виды контроля на границе, уже действует чёткий количественный показатель, и никто ничего не сможет предъявить», — заключил эксперт.

В России с 19 августа начнут действовать изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу определённой продукции, в частности фруктов, овощей и цветов.