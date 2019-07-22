СМИ: В России изменятся правила провоза в багаже фруктов и цветов

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В России с 19 августа начнут действовать изменения в правилах провоза определённой продукции в багаже через государственную границу, в частности, фруктов, овощей и цветов.

Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, правила ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском, например, тропических фруктов, овощей и посадочного материала.

Кроме того, новые меры коснутся букетов, веток хвойных деревьев и рождественских ёлок, подчёркивает издание.

В феврале сообщалось, что лоукостер «Победа» внёс дополнения в действующие правила провоза ручной клади в соответствии с предписанием Верховного суда России.

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