Мантуров назвал нецелесообразным запрет на экспорт леса в Китай

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что введение полного запрета на экспорт леса в Китай в настоящее время не имеет смысла.

По его словам, Китай является основным торгово-экономическим партнёром России. Он добавил, что Москва намерена наращивать товарооборот с Пекином.

«Поэтому устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций, в том числе в отношении лесопромышленных материалов, без крайней необходимости нецелесообразно», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Кобылкина.