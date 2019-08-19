Опубликовано видео полёта МиГ-31БМ в ближнем космосе

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Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей — перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Опубликовано видео полёта МиГ-31БМ в ближнем космосе
  • © Минобороны РФ

«Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ—31БМ», — цитирует «Звезда» пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Как отмечается, полёт осуществлялся на скорости 2,5 км/ч и высоте более 20 км.

После перехвата условного противника экипаж МИГ—31БМ произвёл электронные пуски ракет класса «воздух—воздух» большой дальности. 

Ранее «Крыминформ» передавало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.

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