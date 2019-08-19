Опубликовано видео полёта МиГ-31БМ в ближнем космосе
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«Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ—31БМ», — цитирует «Звезда» пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Как отмечается, полёт осуществлялся на скорости 2,5 км/ч и высоте более 20 км.
После перехвата условного противника экипаж МИГ—31БМ произвёл электронные пуски ракет класса «воздух—воздух» большой дальности.
Ранее «Крыминформ» передавало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.