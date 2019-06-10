В Приморье прошли учения с истребителями Су-35С

В Приморье состоялись учения с участием экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В ходе учений группа самолётов условного противника вторглась в воздушное пространство в зоне ответственности округа с целью нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе энергетическим», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для отражения авиаудара лётчики на Су-35С и Миг-31БМ выполнили более 20 пусков ракет, успешно поразив специальные воздушные мишени — осветительные авиабомбы, сброшенные с самолёта Су-30СМ.

В ходе учений были отработаны наступательный и оборонительный воздушные бои, а также элементы сложного пилотажа.

В апреле бомбардировщики Су-24 морской авиации в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов по надводным целям на морских полигонах в Балтийском море.