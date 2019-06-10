В Приморье прошли учения с истребителями Су-35С

Короткая ссылка
В Приморье состоялись учения с участием экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В ходе учений группа самолётов условного противника вторглась в воздушное пространство в зоне ответственности округа с целью нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе энергетическим», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для отражения авиаудара лётчики на Су-35С и Миг-31БМ выполнили более 20 пусков ракет, успешно поразив специальные воздушные мишени — осветительные авиабомбы, сброшенные с самолёта Су-30СМ.

В ходе учений были отработаны наступательный и оборонительный воздушные бои, а также элементы сложного пилотажа.

В апреле бомбардировщики Су-24 морской авиации в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов по надводным целям на морских полигонах в Балтийском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить