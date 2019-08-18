Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на мазутном озере в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 400 кв. м.

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«Пожар ликвидирован в 15:35 (14:35 мск). Погибших и пострадавших нет», — цитирует ведомство Интерфакс. Ранее в Самаре загорелось мазутное озеро. 7 августа телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.