Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован

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Спасатели ликвидировали пожар на мазутном озере в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 400 кв. м.
Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован
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«Пожар ликвидирован в 15:35 (14:35 мск). Погибших и пострадавших нет», — цитирует ведомство Интерфакс.

Ранее в Самаре загорелось мазутное озеро.

7 августа телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.

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