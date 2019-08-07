В Подмосковье загорелось битумное хранилище

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В подмосковном городе Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.
В Подмосковье загорелось битумное хранилище
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что огонь охватил само хранилище и две деревянные бытовки.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как отмечает ведомство, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

«13:50 — локализация пожара на площади 300 кв. м. 14:25 — ликвидация открытого горения», — говорится на сайте МЧС.

  • В Подмосковье загорелось битумное хранилище

Ранее в подмосковном Одинцове произошло возгорание на складе на территории мебельной фабрики.

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