В Подмосковье загорелось битумное хранилище
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что огонь охватил само хранилище и две деревянные бытовки.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Как отмечает ведомство, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.
«13:50 — локализация пожара на площади 300 кв. м. 14:25 — ликвидация открытого горения», — говорится на сайте МЧС.
- В Подмосковье загорелось битумное хранилище
Ранее в подмосковном Одинцове произошло возгорание на складе на территории мебельной фабрики.