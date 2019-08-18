В Самаре загорелось мазутное озеро
- РИА Новости
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение мазутного озера на площади примерно 800 кв. м. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населённые пункты и строения нет», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как отмечается, пожар тушат 12 человек и четыре единицы техники.
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