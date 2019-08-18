В Самаре загорелось мазутное озеро

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В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
В Самаре загорелось мазутное озеро
  • РИА Новости

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение мазутного озера на площади примерно 800 кв. м. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населённые пункты и строения нет», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как отмечается, пожар тушат 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее в Кисловодске произошёл крупный пожар в обувном цехе.

7 августа телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.

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