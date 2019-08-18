В Самаре загорелось мазутное озеро

В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.

РИА Новости

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение мазутного озера на площади примерно 800 кв. м. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населённые пункты и строения нет», — цитирует ведомство РИА Новости. Как отмечается, пожар тушат 12 человек и четыре единицы техники. Ранее в Кисловодске произошёл крупный пожар в обувном цехе. 7 августа телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в битумном хранилище.