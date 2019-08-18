После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.

«В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Ранее туристический автобус столкнулся с фонарным столбом на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.

Как сообщалось, в автобусе находились граждане КНР.

В конце июля Newinform передавал о начале проверки после аварии с тремя жертвами и одним пострадавшим в Ростовской области.