После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
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«В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Ранее туристический автобус столкнулся с фонарным столбом на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Как сообщалось, в автобусе находились граждане КНР.
В конце июля Newinform передавал о начале проверки после аварии с тремя жертвами и одним пострадавшим в Ростовской области.