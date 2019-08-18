В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек

Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.

«ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома номер 60, корпус 1 на шоссе Энтузиастов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

По предварительным данным, после столкновения с мачтой городского освещения пострадали 14 человек.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека.