В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек

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Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
  • РИА Новости

«ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома номер 60, корпус 1 на шоссе Энтузиастов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

По предварительным данным, после столкновения с мачтой городского освещения пострадали 14 человек.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека.

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