В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в здание.

«Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей», — заявил агентству РИА Новости представитель экстренных служб региона.

17 августа на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

В конце июля Newinform передавал о начале проверки после аварии с тремя жертвами и одним пострадавшим в Ростовской области.