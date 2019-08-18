В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
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«Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей», — заявил агентству РИА Новости представитель экстренных служб региона.
17 августа на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.
В конце июля Newinform передавал о начале проверки после аварии с тремя жертвами и одним пострадавшим в Ростовской области.