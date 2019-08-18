СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Пермском крае

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса в Пермском крае.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — указывается в сообщении.

Как уточняют в СК, всего в автобусе находились 55 пассажиров. Предварительно установлено, что причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.

17 августа на Новогайвинской улице водитель автобуса врезался в здание. В результате ДТП один человек погиб, по меньшей мере 32 пострадали

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