СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Пермском крае
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — указывается в сообщении.
Как уточняют в СК, всего в автобусе находились 55 пассажиров. Предварительно установлено, что причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.
17 августа на Новогайвинской улице водитель автобуса врезался в здание. В результате ДТП один человек погиб, по меньшей мере 32 пострадали.