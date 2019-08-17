Число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 12

Короткая ссылка
Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Тульской области увеличилось до 12, сообщили в региональном Минздраве.

«В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы восемь человек, один из них ребёнок», — приводит сообщение Интерфакс.

Как отметили в ведомстве, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, четверо из них отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек, ещё 11 пострадали.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить