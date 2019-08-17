В Кузбассе на шахте произошёл пожар
- РИА Новости
«Поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метров. Пожар ликвидирован в 01:10 местного времени (21:10 мск)», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на момент возгорания в шахте находились 48 человек.
«Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
11 августа сообщалось, что в Оймяконском районе Якутии из-под завалов извлечено тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».