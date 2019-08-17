В Кузбассе на шахте произошёл пожар

На шахте «Грамотеинская» в Кемеровской области произошёл пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метров. Пожар ликвидирован в 01:10 местного времени (21:10 мск)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на момент возгорания в шахте находились 48 человек.

«Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

11 августа сообщалось, что в Оймяконском районе Якутии из-под завалов извлечено тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».