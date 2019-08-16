В Кузбассе шахтёров выводят на поверхность из-за землетрясения

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Из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области после небольшого землетрясения выводят на поверхность более 160 шахтёров.
В Кузбассе шахтёров выводят на поверхность из-за землетрясения
  • © Юрий Юрьев
  • РИА Новости

«В городе Таштаголе произошло землетрясение магнитудой 3,1, в результате чего из шахты «Таштагольская» выводят на поверхность 164 человека. На 22:00 по местному времени выведены 125 человек», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. 

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

11 августа сообщалось, что в Оймяконском районе Якутии из-под завалов извлечено тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».

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